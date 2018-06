BE/M lamenta que “o presidente da Câmara do Funchal tenha quebrado a sua promessa de cumprir o seu mandato até ao fim”

O BE integrou a coligação Confiança no Município do Funchal em 2017 para evitar que este fosse recuperado pelo PSD, mas “lamenta que o presidente da Câmara do Funchal tenha quebrado a sua promessa de cumprir o seu mandato até ao fim, que foi reiterada de forma clara durante a campanha eleitoral, a falta à palavra dada não dignifica a Política e suscita desconfiança dos cidadãos eleitores”.

“A lealdade entre os parceiros de coligação obrigaria a que estes fossem informados previamente antes da decisão ser tornada pública e, no caso do BE, isso não aconteceu”, aponta Luísa Santos após a reunião da Comissão política do BE/M, que esteve hoje reunida.

Tendo isto em conta, refere que o BE/M “distancia-se das iniciativas protagonizadas pelo presidente da câmara do Funchal, que extravasam o âmbito das suas funções, concretamente viagens para fora da Madeira para tratar de questões que não cabem nas competências do município e que se confundem com actividades de promoção política tendo em vista o ato eleitoral de 2019”.

“O Bloco sempre condenou a utilização de meios públicos para fins de propaganda, a confusão entre actos oficiais e actos partidários e considera que o presidente da câmara deve focar-se na governação do município, que é para isso que foi eleito e para o que poderá contar com o apoio do Bloco”, acrescenta.

Além disso, diz que o BE/M “mantém-se fiel aos seus princípios, ao seu património político, empenhado em aprofundar a mudança na política e na sociedade madeirense, na defesa intransigente do interesse colectivo, na senda de uma ruptura com a subserviência dos poderes políticos aos interesses económicos privados, que irá condenar quaisquer que sejam os protagonistas”.