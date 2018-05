Albuquerque visita obras da Escola Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, visita amanhã, pelas 11 horas, as obras da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco de Freitas Branco.

As obras de requalificação daquele estabelecimento de ensino do Porto Santo, estão a decorrer a bom ritmo e deverão terminar em Junho de 2019. O seu custo ascende aos cerca de 5,8 milhões de euros.

Os trabalhos, iniciados a 8 de Janeiro, implicarão uma renovação quase total do estabelecimento escolar, mantendo-se apenas as fachadas. A empreitada inclui, ainda, a retirada do amianto da cobertura das escolas, a ser feita por uma empresa devidamente certificada, de acordo com o que está definido na legislação.

Além disso, Miguel Albuquerque irá estar amanhã, pelas 11h30, na apresentação do Projecto de Requalificação da envolvente à Praça de Táxis.

Toda a área em redor da praça de táxis e da antiga bomba de gasolina da Vila Baleira, no Porto Santo, será requalificada. O projecto envolve a implementação de uma rotunda e a reabilitação de todo aquele espaço central, incluindo uma nova praça de táxis com capacidade para 15 viaturas, bem como estacionamentos para viaturas ligeiras (cinco lugares, um dos quais para condutores com deficiência motora) e para motos (14 lugares), a par de uma pequena doca para autocarros (três viaturas).

O presidente do Governo Regional irá também, pelas 10h30, marcar presença na exposição de Azulejos ‘Vida e Alma Porto-Santense’, nos Paços do Concelho.

Constituída por cerca de 30 painéis, apresentados pela primeira vez, esta exposição mostra os trabalhos realizados por diversas instituições, sob a temática do Património do Porto Santo e os Descobrimentos Portugueses.

Esta iniciativa, inserida nas comemorações dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo, surge da necessidade de promover o património local através de azulejos, que são uma das marcas mais distintivas daquilo que é a cultura portuguesa.

Albuquerque recebe ainda, na Quinta Vigia, pelas 18 horas, a equipa de futebol sénior da Associação Desportiva Pontassolense, que se sagrou vencedora da Divisão de Honra Regional.