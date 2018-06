Sexta feira passada, um dos muitos recorrentes infratores automobilistas que estacionam na rua do Quebra Costas, parou o seu bólide AZUL de marca MITSUBISHI COLT na referida artéria, não num lugar de morador, como outros tantos, mas sobre uma linha amarela contínua... Esse animal, para não lhe chamar outro nome, ao retirar o seu bólide, com certeza demasiado sóbrio, deu um risco no meu carro de ponta a ponta...!ATÉ QUANDO é que temos de suportar estas situações?ATÉ QUANDO é que necessário esperar para que a polícia faça uma fiscalização efetiva das ruas onde só é permitido o estacionamento de moradores?ATÉ QUANDO é que a polícia, deixa de fazer ouvidos de mercador quando os moradores ligam para o comando, principalmente quando existem grandes eventos no funchal, como o deste sábado e que a referida rua enche de cidadãos exemplares e depois, do outro lado ouvimos as seguintes respostas: “Já vamos mandar alguém”, mas ninguém aparece ou “não temos ninguém disponível”, ou “que quer que faça”, entre muitas outras...!ATÉ QUANDO é que a CMF, assume alguma responsabilidade nestas situações e deixa de ser só mais um chupista, arrecadando milhares de euros com os referidos cartões? Assim também eu, é um venha a nós o nosso reino! Mas, não sou eu morador? Sendo morador não tenho direito a estacionar lá? Porque tenho eu de pagar 35 Euros por trimestre? Afinal que direitos tenho eu? E a CMF é garante de quê, de nada!!! Que tal garantirem que me arranjam o carro?!?!