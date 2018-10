Ronaldo apenas volta à selecção em 2019, avançam alguns meios de comunicação social

Cristiano Ronaldo pediu dispensa ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, para os próximos quatro compromissos da selecção das quinas, a serem realizados durante este mês de Outubro e em Novembro. A notícia é veiculada por vários meios de comunicação social nacionais.

Recorde-se que, no passado mês de Setembro, CR7 também pediu dispensa ao seleccionador nacional, Fernando Santos, de forma a se adaptar ao seu novo clube, tendo falhado os encontros frente à Croácia e Itália.

Nesse sentido, o ‘astro’ madeirense não joga frente à Polónia, a 11 deste mês, bem como não viaja a 14 de Outubro, até Glasgow, onde a selecção portuguesa tem agendado um particular frente à Escócia. Já em Novembro, Ronaldo falhará os jogos do grupo 3 da Liga das Nações, mais concretamente em Milão, com a Itália (17 de Novembro) e Polónia, em Guimarães (20 de Novembro).

Fernando Santos divulga esta quinta-feira, às 12:30, a lista de convocados para os próximos compromissos da selecção nacional.