Real Madrid está há 319 minutos sem marcar qualquer golo

O Real Madrid atravessa uma das piores fases da sua história em termos de seca de golos (319 minutos) e o técnico dos merengues, Julen Lopetegui, começa a ser ‘bombardeado’ com as críticas da imprensa espanhola, mais concretamente a ‘Marca’, jornal desportivo afecto ao emblema da capital de ‘nuestros hermanos’.

O emblema presidido por Florentino Pérez está mesmo a 177 minutos da pior fase da sua história, bastando para isso não balançar as redes nos próximos dois encontros, onde irá defrontar o Alavés, fora de portas, recebendo depois o Levante, em embates alusivos à oitava e nona jornada da Liga Espanhola, respectivamente.

Na edição impressa de hoje do referido jornal, o periódico tem de voltar atrás no tempo para recordar as outras sete fases mais negras em termos de concretização de golos por parte dos ‘blancos’, sendo que a maior ‘travessia do deserto’ ocorreu na época desportiva compreendida entre 1984 e 1985, quando o Real Madrid esteve 496 minutos sem apontar qualquer tento, numa equipa que sobressaía o talento de jogadores como Santillana, Valdano ou Butragueño.

Seguiram-se os 409 minutos na temporada 2005/2006, 390 minutos na época de 1975/1976, 387 minutos em 1981/1982, 374 minutos entre 1983/1984, 363 minutos em 2002/2003 e, por fim, 325 minutos na temporada 2006/2017.