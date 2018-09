Piloto morre em acidente no Circuito do Estoril em motociclismo

O piloto Sérgio Leitão faleceu hoje na sequência de um acidente ocorrido no Circuito do Estoril de motociclismo.

Apesar de prontamente socorrido e evacuado para o Hospital de Cascais o piloto não resistiu aos ferimentos e faleceu já no hospital.

Depois do acidente a organização da prova cancelou as restantes corridas agendadas para este dia de domingo.

“Logo após o acidente foram accionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi evacuado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e após uma reunião com todos os elementos do júri foi decidido cancelar o restante evento.” comenta António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril.