Paulo Fidalgo estreia-se na Selecção A

Paulo Fidalgo o técnico do Madeira Andebol SAD e n.º 2 na equipa técnica da Selecção Nacional A de Portugal, cujo treinador principal é Paulo Pereira, fez esta tarde a sua estreia na principal equipa de todos nós, no inicio do estágio que visa a participação da Selecção Nacional no grupo 6 de apuramento para o campeonato da Europa. Paulo Fidalgo junta-se assim ao seu jogador o guarda-redes. Gustavo Capdeville nesta nova experiência no andebol nacional. Nesta equipa A de Portugal na equipa técnica pontifica também Telmo Ferreira que foi guarda-redes do Madeira SAD e Fábio Magalhãers também ele com uma boa passagem pelo Madeira SAD, agora andebolista do FC Porto.