O jogo entre o CAB Madeira e o Galitos, da segunda jornada da Liga Portuguesa de Basquetebol masculino, inicialmente agendado para amanhã às 16h00, no Pavilhão do CAB, foi adiado para data a indicar.

Este adiamento tem a ver com as previsões de mau tempo para o dia de amanhã no arquipélago da Madeira.

Entretanto, também a Associação de Basquetebol da Madeira decidiu adiar todos os jogos da competição regional que estavam aprazados para este fim-de-semana.