O madeirense João Rodrigues conquistou esta tarde, em Portimão, o título de campeão do Mundo da classe Raceboard, no decorrer dos Campeonatos do Mundo que hoje terminaram.

O velejador do Centro Treino Mar venceu a única regata disputada hoje, fazendo assim o pleno de vitórias na competição - seis triunfos noutras tantas regatas.