IV Torneio de Futebol de Veteranos está a decorrer no Porto Santo

Apesar do furacão ‘Leslie’ estar a passar pelo arquipélago da Madeira, o torneio de futebol de veteranos está a realizar-se na ilha Dourada.

O vento que se faz sentir no Porto Santo com alguma intensidade, sem chuva, para já, fez com que a organização e os jogadores optassem por levar avante a competição.

O torneio desta manhã é direccionado aos jogadores com mais de 35 anos (+35). À tarde entram em campo os +45.

O quarto Torneio de Futebol de Veteranos do Porto Santo, que termina no final deste sábado, 13 de Outubro, trouxe até a ilha dourada mais 500 participantes.