Costinha diz que Nacional tem “muita ambição” na Taça de Portugal

O treinador do Nacional, Costinha, disse hoje que a equipa tem ambições na Taça de Portugal de futebol, depois de saber que vai defrontar o Lusitano de Vildemoinhos, na terceira eliminatória da competição.

Frente à equipa da série B do Campeonato de Portugal, o treinador nacionalista pede prudência e respeito pelo adversário: “Temos que ter muitas cautelas, porque se trata de um jogo da Taça de Portugal, onde todas as equipas se galvanizam, sobretudo quando jogam com equipas da I Liga, como é o caso.”

Em declarações ao sítio do clube na internet, o técnico não escondeu a ambição que a equipa tem e diz que o Nacional vai “abordar o jogo com muita seriedade, mas também com a ambição de querer vencer”.