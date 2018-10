Coates salvou a vida a Romain Salin

O central do Sporting, Sebástian Coates, salvou ontem a vida ao guardião dos leões, Romain Salin (ex-Marítimo), quando o francês embateu violentamente com a cabeça no poste direito da baliza à sua guarda, perdendo os sentidos.

Não tendo conseguido parar o remate de Nakajima, as atenções centraram-se nos festejos do segundo golo do Portimonense, sem que se fizesse notar o estado em que o guarda-redes ficou. Percebendo a gravidade da situação, Coates correu logo para junto da baliza e meteu os dedos na garganta de Salin, para que este não asfixiasse com a própria língua.

O gaulês sofreu uma concussão cerebral e acabou por ser encaminhado para o hospital, estando fora de perigo.