Cláudio Braga ambiciona exibição positiva e vitória caseira do Marítimo

O treinador do Marítimo, Cláudio Braga, destacou hoje que pretende uma exibição de bom nível e conseguir os três pontos em casa, diante do Belenenses, na partida da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A turma madeirense está a realizar um bom arranque no campeonato, ocupando o quinto lugar, com os mesmos nove pontos do campeão FC Porto, e a apenas um ponto do trio que lidera a prova e é composto por Benfica, Sporting de Braga e Sporting.

Um triunfo frente ao Belenenses significa a liderança, ainda que provisória, da I Liga, algo que, apesar de ser interessante, não é o mais importante para Cláudio Braga.

“Acho que é uma motivação contínua. Deixa-nos muito satisfeitos se conseguimos alcançar e vai dar algum gozo. Agora, temos de ser profissionais. Isto não é um começo, nem um meio, nem um fim. É um campeonato longo. É um objectivo que podemos alcançar, mas o foco passa por uma boa exibição e, como é em nossa casa, queremos a vitória”, referiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão.

O desaire sofrido em Alvalade com o Sporting, por 3-1, para a Taça da Liga, já faz parte do passado e o pensamento único é em dar seguimento ao registo positivo no campeonato, com a motivação extra de jogar nos Barreiros, onde o Marítimo venceu os três jogos oficiais realizados esta época.

“Sentimos que estamos a atravessar um bom momento e queremos dar continuidade. Quando é em nossa casa, dá-nos confiança e, com o público atrás de nós, estamos muito confiantes e cheios de motivação para enfrentar o dia de amanhã (sábado)”, afirmou.

Do outro lado, está um Belenenses a merecer a atenção de Cláudio Braga, que abordou os pontos fortes do conjunto orientado por Silas, além de destacar a qualidade de Diogo Viana.

“Jogaram em alguns jogos com dois pontas de lança fixos. Têm uma dinâmica no meio-campo, em que os jogadores saem de dentro e preenchem o espaço no corredor. Têm laterais que sobem bem no terreno e conseguem ter um rendimento ofensivo interessante”, comentou, esperando dar resposta com o “plano de trabalho em dia”.

O Marítimo, quinto classificado, com nove pontos, recebe o Belenenses, 10.º, com cinco, no sábado, com o apito inicial marcado para as 19:00.