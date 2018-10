Chelsea empata na receção ao Manchester United no último minuto

Um golo do suplente Barkley, aos 90+6 minutos, deu hoje ao Chelsea o empate 2-2 na recepção ao Manchester United, de José Mourinho, em jogo da nona jornada da Liga inglesa de futebol.

Os londrinos começaram melhor a partida e chegaram à vantagem aos 21 minutos, com um golo do alemão Rudiger, aproveitando uma falha de marcação do francês Pogba, na sequência de um canto.

Na segunda parte, o francês Martial encetou a reviravolta a favor dos ‘red devils’, com tentos aos 55 e 73, mas, já nos descontos, o suplente Ross Barkley igualou a partida.

Durante os festejos, um elemento da equipa técnica do Chelsea celebrou junto ao banco do Manchester United, levando a que Mourinho o procurasse no túnel de acesso aos balneários de Stamford Bridge.

Com este empate, o Chelsea isolou-se provisoriamente na liderança do campeonato, ainda sem derrotas e com 21 pontos, mais um do que Manchester City e Liverpool, que têm menos um jogo.

O Manchester United somou o segundo empate na competição e ocupa o oitavo lugar, com 14 pontos.