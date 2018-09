Castillo sem limitações e Jonas em reintegração progressiva no treino do Benfica

O futebolista chileno Nicolás Castillo trabalhou esta segunda-feira sem limitações, enquanto o brasileiro Jonas continua a recuperar de lesão e fez trabalho de reintegração progressiva no treino do Benfica, no Seixal.

O plantel às ordens de Rui Vitória, que não pôde contar com oito jogadores ao serviço de selecções nacionais, treinou-se hoje no Seixal, com vista à recepção ao Rio Ave, no sábado (18:00), na primeira jornada da terceira fase da Taça da Liga.

O médio brasileiro Gabriel, contratado ao Leganés, foi outro dos destaques da sessão, que contou com seis jogadores das equipas B e sub-23: Vinícius, Daniel dos Anjos, Guga, João Ferreira, Edi Semedo e Frimpong.

Ainda segundo informação do Benfica, a chegada dos internacionais - Rúben Dias, Pizzi, Gedson, Zivkovic, Seferovic, João Félix, Yuri Ribeiro e Cervi - que foram cedidos às selecções deverá acontecer até quinta-feira, dia em que o plantel ficará completo.