Vídeo mostra os pontos altos do 1.º dia da edição de 2018 do Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol

O início do Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol, na quinta-feira, coincide com a Festa da Ascensão, uma festa católica em que se reúnem todas as saloias que cantam nas visitas pascais (Espírito Santo) de todo o concelho, num momento muito valorizado pelos residentes e visitantes. Durante as cerimónias são lançadas pétalas de rosa, que os crentes recolhem e levam para deitar sobre as árvores de fruto, pois acreditam que aumenta a fertilidade e conserva os frutos depois de colhidos.

Foi um dia ainda marcado ainda pela visita aos vários espaços com exposições: a exposição de pintura ‘Três janelas para o sol’, de Alice Sousa, Graça Berimbau e Teresa Jardim, a exposição de fotografia ‘Ponta do Sol, Terra de Encanto’, por Tony Santos, entre outras.

O dia foi caminhando para o fim com o teatro ‘As Barrigas têm dentro’ do Teatro Feiticeiro do Norte e a exibição do filme ‘Colo’, de Teresa Villaverde, acompanhado com uma conversa com o sonoplasta Vasco Pimentel e ainda o concerto dos Madeira Jazz Collective.

Aqui fica o resumo em vídeo do primeiro dia do Festival Aqui Acolá.