Três grandes concertos em três cenários deslumbrantes no Porto Santo

A iniciativa da comissão dos 600 anos da descoberta da ilha da Madeira e do Porto Santo ‘ Música com a Natureza’, realizada com a colaboração da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, a Administração Pública do Porto Santo e a Câmara Municipal do Porto Santo, foi sem dúvida uma aposta ganha pela qualidade, pela magia e naturalidade entre os músicos, a natureza e as pessoas, protagonizando momentos memoráveis.

O concerto desta manhã, na Pedreira do Pico Ana Ferreira, logo de manhã, às 7h40, encerrou o conjunto de três concertos que fizeram a ‘Musica com a Natureza’.

O DIÁRIO assistiu à performance do grupo Triângulo (World Music). De facto Slobodan Sarcevic (Acordeonista) (Rodolfo Cró (Guitarra); Carlo Figueira (Viola Baixo) e Duarte Salgado (Percussão), deram um espectáculo exuberante a todos níveis e não podia estar mais de acordo com o espaço, neste caso, a Pedreira da Ana Ferreira, num inicio de manhã memorável.

A secretária regional do turismo, Paula Cabaço, acompanhada por Guilherme Silva, Jocelino Velosa e Idalino Vasconcelos, salientou que este tipo de eventos “faz muito bem ao turismo” e permitem “promover não só o nosso património musical, mas também, o nosso património cultural”.

A escolha dos lugares emblemáticos do Porto Santo para os concertos (Calheta, Miradouro da Portela e Pedreira do Pico da Ana Ferreira), contribui, segundo Paula Cabaço, para a promoção turística da ilha do Porto Santo.

O musico Slobodan Sarcevic (acordeonista), que tocou da maneira exemplar, considerou a experiência “única”, garantindo que “tocar a esta hora e estar neste ambiente é um dia nunca me vou esquecer”.

Já o docente da extensão do conservatório de musica da Madeira, no Porto Santo, professor Valério, considerou os concertos como “algo muito especial”, desejando que se façam mais eventos desta natureza, no Porto Santo, bom para os residentes e para os turistas.

Fado “deu” noite diferente ao Porto Santo

Neste fim-de-semana muito musical no Porto Santo, há a salientar uma noite de fado no Centro Cultural e de Congressos da ilha dourada, às 21 horas de sábado.

A fadista convidada, Marta Fernandes, encantou uma sala repleta de porto-santenses, que comparecera em força para ouvir fados, no final da actuação acabou por convidar a artista local, Sónia Soares para cantar em conjunto, o tema ‘Porto Santo’.

De salientar que o repertório que Marta Fernandes apresentou na ilha dourada, foi baseada numa viagem que fez por Portugal e Brasil.