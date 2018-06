Roberta Medina promete ambiente “muito intenso” e novidades no Rock in Rio

“Muito intenso” foi a expressão mais usada hoje pela vice-presidente executiva do festival Rock in Rio, Roberta Medina, na apresentação das novidades da edição deste ano do evento, que abre dentro de uma semana.

Entre as novidades deste ano, Roberta Medina realçou a alteração de horário, com as portas do Parque da Bela Vista, em Lisboa, onde se instala a “cidade do rock”, a abrirem às 12:00, e com os palcos a iniciarem as respetivas programações pelas 12:30, à exceção do Palco Mundo, que abre às 18:30.

Este palco, o principal do evento, vai ser maior, com mais oito metros de comprimento, e pintado de branco. Todos os dias, entre o penúltimo e último espetáculo deste palco, realiza-se uma sessão de fogo de artifício.

Pela primeira vez, o Rock in Rio terá um espaço dedicado ao cinema, onde se realizarão várias ‘performances’, e onde alguns atores poderão dialogar com o público.

Outra novidade é a Worten Game Ring, uma arena de ‘gamming’, onde se disputarão várias finais de campeonatos de jogos de vídeo.

No certame, pela primeira vez também, vai ser instalado um Dino Parque, com dez réplicas de dinossauros, um deles com 23 metros de largura e cinco de altura, adiantou.

Outra novidade é a réplica de uma das naves da saga cinematográfica “Guerras das Estrelas”, a TIE Advanced X1, que vai “aterrar” na Bela Vista.

A área Time Out Market, espaço de refeições, com a parecença de cinco ‘chefs’ distinguidos com “estrelas Michellin”, é outra novidade.

No tocante ao setor de bebidas, e decorrente da recente alteração legislativa, todos os jovens com 18 anos, “mas que possam parecer mais novos” irão ostentar uma pulseira que lhes permita o consumo álcool.

Esta iniciativa, coordenada pela equipa da divisão de comportamentos aditivos e dependências, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), conta com um corpo de 90 voluntários universitários, que irão tentar identificar os tais jovens que podem consumir, mas não aparentam ser maiores de idade.

Esta iniciativa vai facilitar o atendimento nos balcões e outros pontos de venda de bebidas alcoólicas.

Roberta Medina recordou ainda, que a lei proíbe também que pessoas mais velhas adquiram bebidas alcoólicas para consumo por menores.

O comissário Oliveira Martins, da PSP, disse, na conferência de imprensa de antecipação do Rock in Rio, que os seus agentes iam estar atentos a esta questão, assim como a taxas elevadas de álcool, contando com o apoio da ARSLVT, que disponibilizará testes à alcoolemia no sangue.

Esta entidade do Serviço Nacional de Saúde terá também no recinto um espaço, “Let’s talk”, para falar com jovens sobre dependências, e alertar para as doenças sexualmente transmissíveis.

Na área da saúde, assegurada pelo Hospital Lusíadas, a médica Cláudia Febra disse hoje que estarão instalados no parque um posto e um centro médico, com 50 profissionais de saúde por dia e dez equipas dispersas pelo terreno. Três delas são constituídas por um médico e um enfermeiro e, as restantes, por um enfermeiro e outro profissional de saúde.

“Estamos prontos e treinados”, garantiu Cláudia Febra, referindo que já está instalada uma equipa a dar apoio aos mais de mil profissionais que preparam o espaço para receber o Rock in Rio, em dois fins de semana, nos próximos dias 23 e 24 e 29 e 30 de junho.

O dia 24 de junho está, aliás, já esgotado, o que aconteceu, com a antecedência de dois meses, pela primeira vez, deste a realização deste evento, há 14 anos, salientou Roberta Medina.

A responsável, prometendo o regresso em 2020, chamou à atenção, na edição deste ano, para a EDP Rock Street, montada sob a temática africana - em que cada casa instalada representa um país ou uma comunidade -, para o Pop District - onde se instalará o espaço dedicado ao cinema -, e para a mudança do espaço Yorn Street Dance, que se instalará em frente à entrada principal, “dando as boas-vindas aos espetadores”.