Panda soma novo sucesso na Ribeira Brava

A frente mar da Ribeira Brava voltou a ser destino para centenas de pais que não quiseram perder a oportunidade de proporcionar aos filhos um espectáculo com o Panda e os seus amigos. Pelo segundo ano consecutivo o formato trazido ao Funchal pelo DIÁRIO estendeu-se através de uma parceria com a Câmara Municipal à Ribeira Brava. A sombra da nova tenda ajudou, embora não tenha chegado a todos o abrigo numa manhã de muito sol.

Ricardo Nascimento explicou que investem para homenagear todas as crianças e as famílias, integrando este espectáculo gratuito na programação do concelho alusiva ao Dia da Criança, e também porque como presidente da autarquia está desperto para o contributo que eventos como este têm no tecido económico local. “Temos consciência do dinamismo que derrama aqui na economia da Ribeira Brava”, referiu. “Temos aqui as nossas crianças do concelho, mas temos aqui pessoas dos quatro cantos da ilha”.

Este ano a câmara investiu na colocação de uma tenda para aumentar o conforto das famílias e a maior parte dos presentes ficou debaixo desta ou nas imediações á sombra das árvores e dos prédios, mas houve quem mesmo ao sol não arredasse pé do recinto, que manteve o intervalo de 20 minutos.

A tenda foi uma negociação para dois eventos, para o Encontro de Bandas e para o Festival do Panda. No novo espectáculo foram investidos cerca de 11.000 euros. Com o som, são cerca de 13.000 a 14.000 euros, estima o presidente, dinheiro dado por bem empregue.

O espectáculo foi igual ao oferecido ontem no Parque de Santa Catarina, então numa parceria com a Câmara do Funchal. Além do Panda e da sua banda, pisaram o palco a Ellie, o Pato e o Pocoyo, e depois a Masha com o Urso, personagens que fizeram a alegria dos miúdos.