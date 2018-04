Miguel Canada estreia-se como solista com a Orquestra Clássica da Madeira

Com uma linguagem reconhecida, com uma estética musical e robustez formal, Jorge Salgueiro revela-se hoje um dos compositores mais criativos e produtivos em Portugal. É com o seu concerto para tuba e orquestra, com Miguel Canada a solo, que a Orquestra Clássica da Madeira abre formalmente o ‘Ciclo Jovens Solistas’ desta temporada, dando continuidade a este espaço dedicado aos jovens músicos que iniciaram a sua formação na Região Autónoma da Madeira.

Miguel Canada, que se estreia como solista com a nossa orquestra, foi laureado com o primeiro prémio Nível Superior Solista da última edição do Concurso Jovens Músicos da RTP, através da Antena2.

Na óptica da relação entre a música e a natureza, a paisagem proposta para este concerto, é uma inspirada e inspiradora imagem do mar da Calheta (Vista Paul da Serra), pelo artista associado, o designer Filipe Gomes, que através da sua sensibilidade dá a conhecer este surpreendente recanto da nossa ilha.

Os bilhetes custam entre 5 e 20 euros e já estão disponíveis na Bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.