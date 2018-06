Marcelo Rebelo de Sousa vai homenagear guitarrista Zé Pedro dos Xutos & Pontapés

O Presidente da República Portuguesa e o Presidente da Assembleia da República vão estar no Rock in Rio Lisboa, a 29 de Junho, durante uma homenagem dos Xutos & Pontapés ao guitarrista Zé Pedro, confirmaram à Lusa fontes oficiais.

A Blitz avançou hoje que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “subirá ao Palco Mundo para fazer coro no tema ‘A Minha Casinha’, interpretado nesta ocasião em homenagem a Zé Pedro”, que morreu no ano passado.

De acordo com a publicação, o Presidente da Assembleia da República (AR), Eduardo Ferro Rodrigues, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, e o ex-líder do mesmo partido Francisco Louçã também estarão em palco com os Xutos & Pontapés, juntamente com familiares e amigos de Zé Pedro.

Fonte da Presidência da República Portuguesa, questionada pela Lusa, disse apenas que Marcelo Rebelo de Sousa “estará presente no Rock in Rio Lisboa durante a homenagem”.

Também fonte oficial do gabinete de Ferro Rodrigues confirmou à Lusa que o presidente da AR “foi convidado e aceitou” estar no espectáculo, mas não soube especificar “em que termos”.

Já fonte oficial do BE confirmou que Catarina Martins e Francisco Louçã estarão em palco, integrando “um coro de 80 pessoas, entre família, amigos e personalidades de várias áreas, para cantar ‘A minha casinha’”.

Contactada pela Lusa, fonte da banda escusou-se a comentar a notícia, dizendo apenas que está “a ser preparada uma surpresa” para o espectáculo.

O Rock in Rio Lisboa decorre no Parque da Bela Vista, no sábado e no domingo, e nos dias 29 e 30 de junho.

Zé Pedro, fundador e guitarrista dos Xutos & Pontapés, morreu a 30 de novembro passado, aos 61 anos.

Os Xutos & Pontapés, que integram Tim, Kalú, Gui e João Cabeleira, decidiram continuar ativos e estão a finalizar um novo álbum, intitulado “Duro”, ainda sem data de edição.

Zé Pedro vai ainda ser homenageado este ano num outro festival de música, o Super Bock Super Rock (SBSR).

O concerto “Who the f*ck is Zé Pedro” está marcado para 19 de julho, o primeiro dia da edição deste ano do festival, no Parque das Nações, em Lisboa.

No espectáculo participam os músicos e bandas Manuela Azevedo, Carlão, João Pedro Pais, Manel Cruz, Rui Reininho, Tomás Wallenstein, Paulo Gonzo, os Ladrões do Tempo (Tó Trips, Paulo Franco, Donny Bettencourt e Samuel Palitos) e os Palma’s Gang (Jorge Palma, Flak, Alex e Kalú), dois dos grupos nos quais Zé Pedro militou.

Em palco, os músicos estarão acompanhados por uma banda formada por António Reis Colaço (sobrinho de Zé Pedro), Fred Ferreira (filho de Kalú), João Nascimento (filho de Gui), Joel Cabeleira (sobrinho de João Cabeleira), Marco Nunes (sobrinho de Kalú), Sebastião e Vicente Santos (filhos de Tim) e Nuno Espírito Santo.

A direção artística do espectáculo ficou a cargo de Tim, o vocalista dos Xutos&Pontapés, e de Fred Ferreira, filho de Kalú e baterista de grupos como Orelha Negra e a Banda do Mar.