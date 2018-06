Fique a conhecer o programa da Semana Regional das Artes para amanhã

A 8.ª edição da Semana Regional das Artes arrancou na passada segunda-feira, dia 11 de Junho, e prolonga-se até dia 17 de Junho, com duas intervenções no Porto Santo e diversos eventos em vários espaços da baixa do Funchal. Saiba o que lhe reserva o programa para amanhã.

Programa de quinta-feira (14 de Junho):

10 horas: Workshops de Expressão Plástica, na Avenida Arriaga

Por forma a criar uma maior dinâmica em torno das exposições de expressão plástica que acontecem durante a Semana Regional das Artes 2018, serão promovidos quatro workshops no âmbito da pintura, (re)corte e colagem, destinados a crianças do 1.º ciclo do ensino básico. A participação nestes workshops irá efectuar-se mediante a inscrição prévia das escolas interessadas, através do docente que lecciona a actividade de enriquecimento curricular de expressão plástica, já realizada junto da organização.

12 horas: Grupo Instrumental ‘Do Mar à Serra’, no palco da Avenida Arriaga

O Grupo Instrumental ‘Do Mar à Serra’ surgiu em 2014, com o objectivo de materializar em formato artístico, a aprendizagem musical e instrumental decorrente da actividade musical levada a cabo com os jovens utentes do Centro de Atividades Ocupacionais de Câmara de Lobos.

Este grupo tem vindo a atuar em vários eventos de carácter social, cultural e festivo, sendo que o principal público são os alunos das escolas do 1.º ciclo.

15 horas: ESCOLartes, Centro de Congressos da Madeira

O ESCOLartes consiste em dois espectáculos de simbiose, nos quais as várias áreas artísticas se entrecruzam, dando corpo a dois grandes momentos performativos, representando um dos pontos altos da Semana Regional das Artes. Pela sua natureza, estes espectáculos envolvem a grande maioria das escolas do 1.º ciclo do ensino básico da Região Autónoma da Madeira, a comunidade escolar, as autarquias e instituições locais, movimentando uma rede de parceiros e de parceiras, fundamentais para a concretização do projecto com a dimensão com que se apresenta.

Pela sua natureza e características muito específicas os espectáculos ocorrem em dois dias, com a seguinte organização: ensaios durante a manhã e os espectáculos à tarde, com a gravação pela RTP-Madeira, aberta ao público. Os espectáculos são transmitidos pela RTP-Madeira e posteriormente pela RTP Internacional. Neste primeiro dia, serão 430 alunos a subir ao palco, num espectáculo dividido por três temas que contam com a participação de 15 escolas:

1 - ‘Lenda de Deu-la-Deu Martins’: esta lenda tradicional musicada, da autoria de José Carlos Godinho e adaptada pelos docentes responsáveis por este projecto (Alcides Ramos, Carina Ramos, Luís Carmo e Márcia Pedras), colocará em palco 150 alunos das EB1/PE do Caniço, EB1/PE Clemente Tavares, EB1/PE de Santa Cruz e Escola do Santo Condestável.

2 - ‘História com recadinho’: a história do livro com o mesmo nome, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura e da autoria de Luísa Ducla Soares, será o mote para a apresentação dos 128 alunos das EB1/PE/C de Santana, EB1/PE do Faial, EB1/PE/C de São Jorge, Escola Sagrada Família - Externato, EB123/PE do Porto da Cruz, EB1/PE/C de Santo António da Serra e Escola de Sant’Ana - Externato. São responsáveis por este projecto os professores Clara Andrade, Agostinho Freitas, Jéssica Gouveia, Elsa Cabrita e Zelinda Caldeira.

3 - ‘Nas ondas da imaginação’: este é o tema do 3.º e último grupo a subir ao palco neste 1.º dia do ESCOLartes. Subirão ao palco 152 alunos da EB1/PE do Areeiro, EB1/PE da Lombada, EB1/PE da Ajuda e EB1/PE da Nazaré. São responsáveis por este projecto os docentes Maria Leónia Sousa, Ana Paula Pestana, Noélia Gomes e Marina Malhão.

18 horas: Duo de Bandolins do CEPAM, no palco da Avenida Arriaga

Pelas 18 horas, subirá ao palco da Avenida Arriaga um Duo de Bandolins do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luís Peter Clode. Este duo, constituído por Francisca Abreu (aluna do 3.º ano do Curso Profissional de Instrumentista de Bandolim) e Sara Ferreira (aluna do 4.º grau do ensino especializado de Guitarra Clássica), vem trazer a atmosfera de um repertório ligado à tradição e ao romantismo, numa esfera sonora mais íntima e refinada que caracteriza estes instrumentos. São diretores artísticos destas duas alunas os docentes Norberto Cruz e Helena Sousa.

18h30: Tertúlia de Poesia ‘Poema da minha vida’, no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias

Concluindo o programa deste 4.º dia de Semana Regional das Artes, será realizada uma tertúlia de poesia, com o tema ‘Poema da minha vida’, que juntará no Teatro Municipal vários convidados. Foram desafiadas a participar neste momento algumas figuras da nossa Região, com o intuito de partilhar com o público ‘O Poema’ da sua vida: aquele que o inspira no dia a dia, que reforça as suas fraquezas, e mostra o caminho a seguir. ’O Poema’ que os acompanha lado a lado. Neste momento, escutaremos o que vai na mente e alma de António Castro (escritor e professor), Carolina Caldeira (escritora e argumentista), Helena Camacho (escritora e professora) e Lília Mata (escritora e jornalista). Esta sessão terá moderação da jornalista e escritora Susana de Figueiredo.