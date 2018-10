Depois da estreia, Festival de Órgão da Madeira prossegue amanhã no Porto da Cruz

Depois do arranque desta noite da 9.ª Edição do Festival de Órgão da Madeira, evento organizado pelo Governo Regional através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, o Concerto de amanhã, previsto para as 21h30 horas, promete surpreender numa viagem musical a cargo da soprano Cecília Rodrigues e do organista Sérgio Silva. Os músicos vão recriar os sons que se ouviam durante o período do romantismo em muitas Igrejas da Inglaterra e também da Madeira.

Recorde-se que o Festival de Órgão tem o seu concerto inaugural na Igreja do Colégio, esta noite de sexta-feira, pelas 21h, integralmente dedicado a Johann Sebastian Bach e executado por um dos mais aclamados organistas europeus, Matthias Havinga.

Até ao dia 28 de Outubro, este Festival contempla no total, 11 Concertos, em 10 Igrejas/Conventos, envolvendo sete organistas numa viagem pelo repertório de seis séculos de música de órgão que ligará, numa semana, os concelhos do Funchal, Machico, Ponta do Sol e Porto Santo.

Integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, o Festival de Órgão da Madeira apresenta-se, nesta sua 9.ª edição, enriquecido nos seus conteúdos, renovado na sua temática e, pela primeira vez, descentralizado ao Porto Santo. Alterações que visam apostar na sua maior valorização e projecção, também do ponto de vista turístico. A entrada é livre em todos os eventos do Festival.