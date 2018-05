Concerto encerra três dias dedicados à Música, no Porto Santo

Foi com um concerto altamente aplaudido pelos presentes que a ilha do Porto Santo encerrou, ontem à noite, dia 12 de Maio, três dias de intensa actividade musical, que envolveram a comunidade escolar e o público em geral.

A iniciativa ‘À Descoberta da Música’, integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, superou as expectativas nos seus vários momentos e cumpriu o propósito da sua realização, junto dos seus vários destinatários, conforme explica a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

“Nas acções de quinta e sexta-feira, contamos com a participação de mais de 250 alunos do ensino básico e pré-escolar do Porto Santo, na descoberta da música e, ontem à noite, tivemos a capacidade de realizar um Concerto inédito que excedeu todas as expectativas, a cargo da Orquestra Académica do Conservatório que, ainda antes, realizou o seu ensaio aberto às famílias”, reforça a governante, acrescentando que é “na base desta familiarização com a arte que se descobrem novas vocações, que se qualifica, progressivamente, a oferta cultural, que se incentiva a preservação do património cultural e que, acima de tudo, se reconhece e valoriza, ainda mais, o que é nosso e que, pelo que aqui se viu, nos deve honrar e orgulhar”.

Altamente satisfeita com o balanço desta acção, Paula Cabaço salienta “a extraordinária colaboração que foi manifestada, quer pela comunidade educativa, quer pelas entidades e, sobretudo, pela população do Porto Santo”, com a qual espera continuar a contar nestas celebrações.

“As Comemorações dos 600 Anos só fazem sentido se contarem com o envolvimento activo de toda a população e, neste caso, são muitas as acções a desenvolver nesta ilha, particularmente ao longo deste ano, que se esperam, tal como esta, altamente participadas”, conclui.