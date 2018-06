Ciclo de cinema ‘CineMar’ regressa ao Museu da Baleia a partir de sexta

O jardim do Museu da Baleia da Madeira volta a ser o palco do ‘CineMar 2018’, a partir desta sexta feira.

A 2.ª edição deste ciclo de cinema dedicado ao mar decorrerá semanalmente, às sextas feiras, pelas 21h, nos dias: 22 e 29 de Junho e nos dias 13 e 20 de Julho.

Serão exibidos filmes com temáticas em linha com a missão do museu, sendo o mar e as espécies marinhas uma constante nos argumentos escolhidos, representativos de importantes condutas quando se trata da conservação das espécies.

O ciclo de cinema terá início com o filme ‘Dolphin Tale’, inspirada em factos reais, e que nos traz a história de um golfinho que fica enrolado nas malhas de uma armadilha de pesca, causando-lhe ferimentos graves que o levam a perder a cauda.

O segundo filme, ‘À procura de Dory’, é direccionado para o público mais jovem apesar de agradar a todos. A divertida personagem, conhecida pelos seus problemas de memória, é a protagonista desta aventura subaquática que juntamente com os amigos Nemo e Marlin parte numa viagem pelos oceanos à procura de respostas sobre o seu passado. É desta forma divertida que se aborda a biodiversidade marinha e o habitat de diferentes espécies.

O terceiro filme ‘Libertem Willy 2’ aborda problemáticas associadas às actividades humanas e o impacto que têm no meio marinho alertando para a necessidade de respeitar e proteger as espécies com a finalidade de manter o equilíbrio dos recursos naturais e dos ecossistemas.

Esta sessão do dia 13 de Julho será especial, com uma aula de yoga, a cargo da professora Emilie Mangoni, a anteceder a exibição do filme, pelas 19h30.

Por último, será exibido o filme ‘Big Miracle’, baseado numa história verídica que conquistou o coração de muitas pessoas por todo o mundo, quando há a necessidade de unir esforços e colocar as diferenças e os interesses de parte para salvar uma família de baleias-cinzentas presas, após um súbito congelamento, no Círculo Ártico.

Todas as sessões são de carácter gratuito e pensadas para o público em geral.