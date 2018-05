Casa-Museu Frederico Freitas associa-se hoje ao Dia Nacional do Azulejo com entradas gratuitas

A Casa-Museu Frederico Freitas associa-se ao Dia Nacional do Azulejo, que se assinala hoje, dando a possibilidade de, entre as 10 e as 17h30, as pessoas visitarem aquele núcleo museológico de forma gratuita.

Para este dia, Casa-Museu Frederico Freitas promove, entre as 11 e as 15 horas, visitas guiadas à Casa dos Azulejos, que têm a duração de 60 minutos. Uma iniciativa intitulada ‘Brilhos e Harmonias’.

Além disso, pelas 15 horas, realiza-se um atelier infantil de introdução ao azulejo, intitulado ‘Azulejando’, para crianças dos 6 aos 12 anos de idade.