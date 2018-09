Anjos lançam tema ‘Eterno’

Os Anjos lançaram, na passada sexta-feira, o novo single e videoclip ‘Eterno’.

A dupla, constituída por Nelson e Sérgio Rosado, anunciaram nas redes sociais que tinham preparado uma surpresa e eis que, no dia 28 de Setembro, deliciaram os fãs com um tema, cuja letra e música é de Sérgio Rosado, que é já um sucesso.

“Ontem apresentámos o nosso novo single e vídeo - Eterno. E não podíamos estar mais felizes. Em menos de 24h vocês colocaram esta música no top de vendas do iTunes. Queremos levar o amor ao mundo e com a vossa ajuda certamente conseguiremos. Vejam e partilhem o vídeo! Vamos juntos nesta viagem, escreveram os Anjos na sua página de Facebook.

Recorde-se que esta é uma música que surgiu quando Sérgio Rosado casou com Andreia Nascimento, tendo o ‘mano mais novo’ surpreendido a esposa ao cantá-la na igreja, emocionando todos os que estavam presentes na cerimónia.

Neste momento, de norte a sul do país, incluindo as ilhas, a dupla tem feito furor com a ‘Tour Longe’, onde dá a conhecer ao público as músicas novas do álbum ‘Longe’, não esquecendo os temas mais antigos que fazem parte destes 20 anos de carreira.

Veja o videclip da nova música, que conta com mais de 30 mil visualizações no Youtube.