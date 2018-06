A roda gigante, a “wall of fame” e o ‘rooftop’ para “uma classe média” no RiR

Uma “wall of fame”, com artistas do Rock in Rio, um ‘rooftop’, para “uma classe média”, a rota das ‘selfies’ e uma roda gigante, maior do que a de 2016, então entre as novidades do festival, apresentadas hoje, em Lisboa.

A vice-presidente executiva do festival Rock in Rio, Roberta Medina, apresentou hoje as novidades da edição deste ano do evento, que abre dentro de uma semana, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

Sobre as atrações, Roberta Medina destacou a roda gigante, que “vai ser maior, com mais cadeiras e mais alta” do que a montada em 2016, e o acesso ao ‘slide’, uma das mais atividades mais concorridas do certame em edições anteriores, que vai poder ser agendado através de uma aplicação móvel, evitando filas, facilitando a sua fruição.

O vereador do Ambiente e Espaços Verdes da Câmara de Lisboa, José Sá Fernandes, presente na sessão, elogiou a parceria entre a câmara e o Rock in Rio, e disse que, com a possibilidade de marcar, talvez tentasse, nesta edição, praticar o ‘slide’.

Entre outras novidades, está também a instalação do “wall of fame”, que conta já com mais de 70 moldes de mãos de artistas que atuaram no Rock in Rio.

Roberta Medina destacou ainda duas novas áreas - ‘tables’ e ‘rooftops’ -, a primeira descrita como uma “área tipo camarote com mesas para dez pessoas”, e os ‘rooftop’, à qual se tem acesso através de ‘upgrade’ no preço do bilhete - “onde se pode beber bebidas destiladas como um gin” -, vocacionado “para uma classe média”.

Outro espaço de convívio selecionado é a área VIP, que este ano está maior e poderá receber mais de 2.000 pessoas.

Para “melhor usufruir do espaço”, a organização propõe três rotas: a gastronómica, a das ‘selfies’ e a dos brindes.

O diretor de Operações do Rock in Rio, Ricardo Acto, disse hoje que o certame tem mais de 500 metros quadrados de ‘led screens’, 60 quilómetros de fibra ótica, e mais de um milhão de watts de som.

Ricardo Acto realçou que, na preparação do espaço, pela primeira vez, as equipas de trabalho foram exclusivamente portuguesas, e garantiu que “tudo estará pronto” no dia 23.

Roberta Medina apelou aos espetadores para utilizarem preferencialmente o transporte público, tendo sido estabelecidas parceria com mais de dez empresas de transporte, na área metropolitana de Lisboa.

A responsável disse que, nos dias do festival, para os espetadores, os comboios nas linhas de Cascais e Sintra vão ser gratuitos, assim como os parques de estacionamento da Fertagus, empresa ferroviária que liga Setúbal a Lisboa. Quanto à Carris, reforçará as carreiras, e o metropolitano manterá abertas, até às 03:00, 30 estações das diferentes linhas.

Sobre a segurança, o comissário policial Oliveira Martins disse que os agentes estarão “muito atentos ao estacionamento”, nos arredores do parque, e que “todas as valências do comando metropolitano estarão disponíveis.

Os canais de revista das pessoas, que não podem levar para o recinto determinados materiais, como facas ou garrafas de vidro, passam de oito para dez.

No interior do recinto, a organização garante a presença diária de mil agentes de uma empresa de segurança privada.

Este ano, as portas do Parque da Bela Vista, em Lisboa, onde se instala a “cidade do rock”, vão abrir às 12:00, com os palcos a iniciarem as respetivas programações pelas 12:30, à exceção do Palco Mundo, que abre às 18:30.

O cartaz deste ano inclui, entre outros, Bruno Mars, Katy Perry, Muse, The Killers e Chemical Brothers.

Entre pos músicos portugueses detacam-se nomes como os de Capitão Fausto, Manel Cruz, Carlão, Anavitória, Língua Franca com Sara Tavares, Blaya, DJ Vibe, Diego Miranda, Karetus, Deejay Kamala, Mishlawi e Bispo.