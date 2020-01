Um morto e três feridos graves num despiste em todo-o-terreno em Gondomar

Um veículo todo-o-terreno despistou-se esta tarde junto ao rio Ferreira, em São Pedro da Cova, Gondomar, com quatro ocupantes, fazendo um morto e três feridos graves, indicou à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

“Tratou-se da queda de um veículo todo-o-terreno numa ravina que se encontra a cinco metros do rio Ferreira. Desse despiste resultaram três vítimas graves, todas transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto, e uma vítima mortal”, indicou fonte do CDOS do Porto.

O CDOS recebeu o alerta às 17:17 para a Rua de Couce em São Pedro da Cova.

“Os ocupantes do veículo eram quatro homens”, que praticavam todo-o-terreno no local, de acordo com fonte do Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, que acrescentou que os trabalhos de remoção do veículo estão ainda a decorrer.