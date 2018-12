Terminal de cruzeiros de Leixões bate em 2018 novo recorde de turistas

O terminal de cruzeiros do porto de Leixões recebeu desde o princípio do ano 101 navios e 117 mil turistas, um novo, mas curto recorde, que já vai ser batido em 2019, revelou a administração portuária.

De acordo com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), os números já conhecidos de 2018 -- que podem ser considerados finais, uma vez que não estão agendados mais movimentos até final do ano - representam um crescimento de 1% em número de navios e de 22% em passageiros face a 2017.

“Para o próximo ano, a APDL mantém as expectativas em alta, com 110 escalas de navios de cruzeiros já agendadas, das quais 14 são inaugurais. Estas viagens vão trazer à região do Porto e Norte de Portugal cerca de 125 mil turistas”, acrescenta a fonte, em comunicado.

Num balanço da atividade do terminal de cruzeiros no ano agora a findar, a APDL destaca ainda um aumento da dimensão dos navios ali entrados.

“Este ano chegaram a Leixões 26 navios com mais de 250 metros. Já em setembro, este porto recebeu o novo Mein Schiff 1, o maior navio de sempre a atracar no Terminal de Cruzeiros, com quase 316 metros de comprimento”, destaca.

O ano de 2018 foi também o de estreia do terminal de cruzeiros do porto de Leixões no embarque e desembarque simultâneo de passageiros, o designado ‘turnaround’, sendo que a primeira grande operação deste tipo decorreu “com sucesso” em março, com o MSC Magnífica.

Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido foram os países de proveniência da maior parte dos visitantes recebidos no terminal de cruzeiros de Leixões.

A entrada desses turistas terá gerado uma receita de nove milhões de euros, estima a APDL.