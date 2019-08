Tensão crescente mantém greve nas primeiras páginas

A presença da polícia nos postos de abastecimento de combustível e o reforço da segurança nos locais devido à aproximação da greve tem direito a primeira página na imprensa desta manhã, com fotografias a dar conta das filas que se começam a gerar no país. São os casos do JN e do Correio da Manhã, o primeiro a fazer manchete com a falta de técnicos do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) que faz com que entreguem o socorro aos bombeiros. Segundo o jornal metade das ambulâncias estão paradas por dificuldades de escala e com base em informação do sindicato, os operacionais têm de interromper as férias. No Correio da Manhã, a manchete é um caso de violência doméstica, aqui uma mulher que agrediu o marido à bofetada em frente à polícia e foi detida no acto.

“Procuradoria aceita requisição civil antes da paralisação”, escreve o Público sobre a greve que se inicia na segunda-feira. Faz também o retrato do país “que se prepara para as bombas vazias. A manchete é para o número de enfermeiros que opta pela emigração que volta a aumentar.

No Diário de Notícias, a má nova para os sindicalistas: O Tribunal Europeu não pode aceitar queixa do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas porque só o faz quando esgotadas as vias de recurso internas. A foto principal recorda Charles Manson, que liderou um grupo que cometeu vários assassinatos e espalhou o terror em Hollywood há 50 anos.

“Se ainda a greve não começou e já é o caos, como será na segunda-feira?” A questão ocupa a parte principal da edição de hoje do i, referindo os confrontos nos postos de abastecimento e a formação dada a polícias para conduzir camiões. Aqui também uma história de vida, a de Eduardo Santos, o “rei das conquilhas”. Ainda chamada para as redes sociais Instagram e Facebook e para Mário Centeno, que mandou suspender o inquérito polémico sobre a satisfação dos funcionários públicos com os aumentos.

No Negócios, a manchete revela que o BPI já cobra taxas negativas a clientes institucionais, que está a aplicar uma comissão de 0,3% de comissão anual sobre os depósitos de grandes clientes. Sobre a greve, o especializado chama a tenção para o preço dos combustíveis que vão afundar no dia da greve. Novas multas na protecção de dados entram hoje em vigor, lembra também.

No Jornal Económico, a notícia de que um plenário dos motoristas no sábado vai discutir adiamento da greve. As gordas desta edição dão conta de que Costa coloca novamente comboio de alta velocidade na agenda. Matos Santos prepara-se para disputar liderança do CDS em 2020, está igualmente na primeira.

A Bola faz capa com a vitória do Vitória de Guimarães frente ao Ventspils por 0-3 e do Braga frente ao Brondly por 2-4. “Minho em alta” resume estas duas histórias com final feliz na fase de qualificação da Liga Europa. O tema está igualmente no jornal O Jogo. “Play-off na mala”, escreve, referindo as “duas demonstrações de personalidade”.

O Record tem “Fortuna para Bruno”. Se ficar em Alvalade, o capitão sportinguista vai receber 5 milhões ao ano.