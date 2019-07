Surdos vão poder ‘chamar’ o 112

Chamar o serviço de emergência 112 sem pedir ajuda a ninguém é agora uma possibilidade para os surdos em Portugal. A aplicação MAI112 vai estar disponível, mas por enquanto apenas para os telemóveis com sistema Android.

Segundo afirmou o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, à TSF, a aplicação vai poder ser descarregada no site 112.pt e que “permite uma chamada por videoconferência, com serviço de interpretação de língua gestual portuguesa, e também permite a geolocalização por parte do operador de 112 na tecnologia que tem lá instalada”.

O serviço é gratuito e pelas contas do secretário de Estado, vai beneficiar 150 mil surdos. José Artur Neves calcula que, por dia, o 112 receba cerca de uma centena de chamadas.

A aplicação devia ter entrado em vigor há mais de dois anos.

O Governo aguarda que os Iphones sejam também abrangidos nos próximos meses.