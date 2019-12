Subida do rio Ave corta estrada que serve zona industrial de Vila do Conde

O rio Ave galgou hoje as margens na freguesia de Touguinha, em Vila do Conde, distrito do Porto, forçando o corte de uma estrada que dá acesso à zona industrial local, confirmou o comandante dos bombeiros vilacondenses.

“O caudal subiu e obrigou a fecharmos a estrada que serve de acesso a algumas empresas, condicionando a sua actividade. Nessa zona não se verificaram inundações nos edifícios, e a tendência é que o nível das águas baixe até às 16 horas e a estrada possa ser, entretanto, reaberta”, disse à agência Lusa Joaquim Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde.

Também nessa zona estão os armazéns centrais dos serviços de recolha de lixo e limpeza urbana da Câmara de Vila do Conde, que devido ao corte da estrada têm a sua actividade condicionada.

Já na parte ribeirinha da cidade, junto à foz do rio Ave, a subida das águas provocou inundações em algumas garagens e caves, numa situação onde, segundo Joaquim Gomes, “não há muito a fazer senão esperar que o nível das águas baixe”.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou em Portugal dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12 horas de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afectados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

Segundo a Protecção Civil, até às 20 horas deverá verificar-se um agravamento do estado do tempo, sendo depois expectável que a situação comece a estabilizar.

O mau tempo provocou também danos na rede eléctrica, afectando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial na região Centro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima. Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte durante a tarde.

O IPMA alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado, em especial o Norte e o Centro, estando previstos intensos períodos de chuva e vento forte de sudoeste, com rajadas que podem atingir 90 km/hora no litoral norte e centro e 120 km/hora nas terras altas.

Segundo o IPMA, os efeitos da depressão Fabien não deverão ter em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, prevendo-se uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.