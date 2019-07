Sondagem revela que socialistas preferem bloquistas e que Marcelo continua nas ‘boas graças’

O JN faz contas à assiduidade na Assembleia da República e diz que apenas dois deputados não deram nenhuma falta: Carlos Silva e Pedro Pimpão, do PSD, que foram a todas as sessões ao longo dos quatro anos. Em grande uma sondagem: os eleitores do PS preferem o Bloco de Esquerda para formar coligação. Ainda nestes resultados, 92% dão a Marcelo Rebelo de Sousa avaliação positiva.

Boris Johnson é o novo primeiro-ministro e está na capa do Público. Exame tinha texto de ‘Os Lusíadas” que não está no programa, denuncia a manchete deste jornal, acrescentando que também na Matemática Aplicada foi feita uma pergunta que não tem resposta. Pedro Nuno Santos quer reverter fusão e separar ferrovia da rodovia, lemos.

A mesma foto de Boris Johnson ocupa grande parte da primeira página do Diário de Notícias, com a legenda que o novo primeiro-ministro traçou quatro desafios e já escolheu nomes para o governo. A notícia principal nesta quarta-feira é que o “Estado continua a pagar salário a espião que traiu o país”. Apesar de estar a cumprir pena, Frederico Carvalhão Gil continua a receber o vencimento do Sistema de Informações.

Ex-ministro suspeito de proteger ladrões escreve o Correio da Manhã, ainda sobre o caso do roubo de armas em Tancos. Ministério Público diz que Azeredo Lopes exerceu os poderes decorrentes do seu cargo político “de forma perversa”. Ronaldo ilibado também está na capa, com chamada menor. Em grande na foto o caso da jovem que morreu em queda no Gerês.

O i diz que os supermercados podem ficar vazios com a paralisação dos camionistas. Os produtos frescos podem começar a faltar logo no primeiro dia. O jornal avança que não haverá serviços mínimos.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários vai avançar com acusação contra KPMG. Em causa estão falhar no trabalho de fiscalização realizado pela auditora no Banco Espírito Santo. Preços das casas dão sinal de abrandamento, números sobre os gastos nas PPP não batem certo e 567 milhões para projectos de inovação são outras notícias com espaço na primeira.

Jorge Jesus volta à capa do jornal A Bola. “Todos os dias crio coisas novas”, declara o treinador do Flamengo, a comemorar 65 anos. Almada será leão por dois anos, escreve o Record. O negócio está a ser finalizado entre Vélez, City e Sporting. A concluiu, O Jogo avança que Fábio Coentrão tem um pé no FC Porto, depois de ter jogado pelo Benfica e Sporting.