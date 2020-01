Sonae MC aumenta vendas para 4.702 milhões de euros em 2019

A Sonae MC, dona do Continente, atingiu os 4.702 milhões de euros em vendas em 2019, um aumento de 9,2% no global e de 3,0% no universo comparável de lojas face a 2018, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários pela Sonae SGPS (Sociedade Gestora de Participações Sociais), a Sonae MC destaca o “crescimento de vendas recorde, com aumento de volumes, num contexto de baixa inflação e ambiente competitivo cada vez mais desafiante”.

Segundo os dados presentes no comunicado, os hipermercados contribuíram com 1.653 milhões de euros para o resultado, os supermercados com 2.239 milhões, e a rubrica “Novos negócios de crescimento e Outros” com 810 milhões de euros para o resultado de 2019, que totalizou 4.702 milhões de euros.

Em 2018, as vendas tinham atingido os 4.308 milhões de euros.

“Todos os segmentos evidenciaram um comportamento favorável no ano, com cada um dos formatos a registar um crescimento LFL [base comparável de lojas] positivo”, destaca a Sonae MC.

A empresa refere ainda que “o resultado sustentado no quarto trimestre contribuiu para a dinâmica positiva do ano, através de um crescimento total de +8,1% e de uma evolução LFL de +2,2%, apesar da exigente base de comparação”.

Em 2019, a Sonae MC terminou o ano com uma rede de lojas de 1.228 unidades, incluindo franquias, correspondentes a 911 mil metros quadrados (m2).

Citado no comunicado, o presidente executivo da empresa, Luís Moutinho, salientou o “crescimento assinalável de vendas no global e no universo comparável de lojas”.

“Executámos a nossa estratégia de forma exemplar ao longo do ano e continuamos a fazer progressos relevantes em todas as vertentes da experiência de compra, suportados numa proposta de valor atrativa e numa notoriedade de marca recorde”, referiu.

A Sonae MC inclui as marcas Continente, Meu Super, Wells, Arenal, Go Natural, Bagga, Note, Zu ou Maxmat.