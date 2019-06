Red Bull Cliff Diving regressa a Vila Franca do Campo em Setembro de 2020

A etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving World Series, que hoje terminou, continuará em 2020, estando a prova no ilhéu de Vila Franca do Campo agendada para 04 e 05 de setembro, revelou a organização.

A prova de São Miguel foi a quarta da edição deste ano do Red Bull Cliff Diving World Series e representou a oitava visita consecutiva aos Açores do circuito mundial de saltos para a água de grande altura, o que confere ao arquipélago o estatuto da mais antiga referência do calendário, marca que continuará válida em 2020.

Nos homens, o vencedor da prova foi o britânico Gary Hunt, de 35 anos, ao passo que nas mulheres o primeiro lugar foi da australiana Rhiannan Iffland.

Quer a secretária regional do Governo dos Açores com a tutela do Turismo, Marta Guerreiro, quer o presidente da câmara de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, estiveram presentes na sessão final da prova, tendo valorizado a mais-valia do Red Bull Cliff Diving para a cidade, a ilha e a região.

A edição deste ano do evento nos Açores teve, todavia, alguns imprevistos, motivados pelo mau tempo que cancelou um dia de atividades.

Em julho, o Red Bull Cliff Diving World Series segue para Beirute, no Líbano.