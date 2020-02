PSP alerta para aumento de burlas através do MB WAY

A PSP alertou hoje para o aumento de burlas através da aplicação MB WAY, recomendando aos cidadãos para que “nunca sigam as instruções de desconhecidos para fazer pagamentos” por esta via.

Numa publicação feita hoje na sua página oficial do Facebook, a Polícia de Segurança Pública dá conta que tem vindo a aumentar as ocorrências relacionadas com burlas através do MB WAY.

O porta-voz da PSP, intendente Nuno Carocha, disse à agência Lusa que a Polícia tem notado, nos últimos dias, um aumento de queixas relacionadas com burlas através desta plataforma, tendo a PSP feito esta publicação de forma preventiva.

Na publicação, a PSP recomenda aos cidadãos para que recusem o pagamento por esta via “caso não compreendam o funcionamento da aplicação MB WAY” e para que “nunca sigam instruções de desconhecidos para fazer pagamentos” por esta via.

“Em caso de dúvida, solicite informação ao seu banco sobre o funcionamento do MB WAY antes de o utilizar. Tente sempre fazer os negócios de forma presencial se estiver na mesma área geográfica do comprador. Tente receber os pagamentos presencialmente ou através de transferência bancária”, são os conselhos da PSP.

O porta-voz da PSP referiu que ainda não há dados de 2019 sobre este tipo de burla.

Numa nota divulgada em novembro, a PSP já alertava para as burlas através do MB WAY e indicava que em 2018 existiram 99 registos referentes a burlas deste género e, até maio de 2019, já existiam 135 ocorrências.