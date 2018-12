PS quer eleições a 6 de outubro

O PS apontou, esta Quinta-feira, a data de 06 de outubro como a sua preferida para a realização das eleições legislativas do próximo ano, numa audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Entendemos que essas eleições poderão decorrer no dia 06 de outubro. Independentemente da decisão que o Presidente da República tome a esse respeito, entendemos que essa é uma data boa e ajustada”, afirmou o líder parlamentar socialista, Carlos César.

Questionado sobre o braço de ferro que se mantém entre professores e Governo sobre a contagem integral do tempo de serviço, Carlos César remeteu essa matéria para o Governo, pelo menos por enquanto.

“Na decorrência da aprovação do Orçamento do Estado, o Governo foi estimulado no sentido de reatar um processo negocial com os sindicatos”, recordou, acrescentando que, do que ouviu do lado do Governo, “não se verificam progressos do lado sindical”.

Carlos César escusou-se a adiantar qual será a posição do PS caso o futuro decreto venha a ser alvo de apreciações parlamentares, lembrando que o diploma ainda terá de passar pela apreciação do Presidente da República.

“Se chegarmos lá e quando chegarmos, o PS dará nota a seu tempo”, afirmou.

O líder parlamentar socialista salientou que o PS transmitiu ainda ao chefe de Estado a sua satisfação com a recente aprovação do Orçamento do Estado, que classificou como “um sinal muito poderoso de estabilidade” no país, bem como com a realização em Portugal do Congresso do Partido Socialista Europeu, na sexta-feira e sábado.

A acompanhar Carlos César no Palácio de Belém estiveram a secretária-geral adjunta e deputada Ana Catarina Mendes e o líder da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, está a receber os sete partidos com assento parlamentar no Palácio de Belém desde quarta-feira, “no quadro dos contactos regulares com os partidos políticos com representação parlamentar”.

Marcelo Rebelo de Sousa fixou reuniões por ordem crescente de representação na Assembleia da República, tendo recebido PAN, PEV e PCP na quarta-feira, e BE, CDS-PP, PS e PSD entre as 14:00 e as 17:00 de hoje.

O PAN apontou como data preferida para a realização das legislativas 06 de outubro, enquanto os Verdes consideraram possíveis as datas de 06 e 13.

Já o PCP escusou-se a adiantar uma data preferida para a realização das legislativas, defendendo que, no período entre 22 de setembro e 13 de outubro, se devem realizar quer estas eleições, quer as regionais da Madeira.

Na mesma linha, nem BE, nem CDS-PP apontaram uma data preferencial para as legislativas.