Protesto, crimes e directas no PSD dominam a agenda

Sai o que hoje é notícia:

. O PSD/Açores reúne-se entre hoje e domingo, na ilha do Pico, no primeiro encontro magno dos sociais-democratas açorianos sob a liderança de José Manuel Bolieiro e com as eleições regionais deste ano como pano de fundo.

No 24.º congresso do PSD/Açores serão debatidas várias propostas temáticas, bem como a moção global de estratégia “Confiança Açores”, apresentada pelo novo presidente do PSD/Açores, eleito em dezembro último.

O congresso, a decorrer na Madalena do Pico, terá início às 21:30 de hoje, com o discurso do presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro.

No sábado, serão debatidas e votadas as propostas temáticas, sendo também eleitos os novos órgãos regionais do partido, e, no domingo, pelas 12:00, haverá a sessão de encerramento do congresso.

. Na véspera de uma inédita segunda volta em eleições diretas para a liderança do PSD, em que votam mais de 40 mil militantes, Rui Rio não tem prevista qualquer ação de campanha e Luís Montenegro terá agenda reduzida.

Rui Rio tem agenda pública apenas enquanto presidente do partido, sendo recebido pela Ordem dos Médicos, no Porto.

Luís Montenegro almoça com militantes e estruturas do partido que apoiam a candidatura na Afurada, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, um encontro que será fechado à comunicação social, mas à entrada do qual se disponibiliza para falar aos jornalistas.

Na primeira volta, no último sábado, Rui Rio foi o candidato mais votado com 49,02% dos votos expressos, seguido do antigo líder parlamentar do PSD, que obteve 41,42% do total. O vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais Miguel Pinto Luz ficou em terceiro, com 9,55%, e fora da segunda volta.

. A Federação Nacional de Professores (Fenprof) realiza hoje um protesto sob a forma de cordão humano em frente ao parlamento para contestar a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) relativamente ao setor da Educação.

O protesto decorrerá ao mesmo tempo que, no parlamento, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, explica a proposta do Governo aos deputados das comissões de Finanças e Educação.

A Fenprof considera que o OE2020 não aponta para uma “reversão da suborçamentação” do setor, por entender que não prevê qualquer investimento na Escola Pública, e “esquece” os professores.

Já o Ministério da Educação afirma que a proposta de OE202 prevê um aumento de 1,5% para a Educação em relação a 2019, “o que representa uma subida de 17,6% nos últimos cinco anos”.

. Rui Pinto, criador do Football Leaks, acusado pelo Ministério Público de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, sabe hoje por quantos crimes vai a julgamento, após um primeiro adiamento.

A abertura da instrução - fase facultativa que visa decidir se o processo segue e em que moldes para julgamento - foi requerida pela defesa dos dois arguidos no processo: Rui Pinto e o seu advogado, à data dos factos, Aníbal Pinto, acusado de intermediar a tentativa de extorsão, de entre 500 mil euros e um milhão de euros, ao fundo de investimento Doyen.

A leitura da decisão instrutória, pela juíza de instrução criminal Cláudia Pina, está marcada para as 14:00, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, depois de ter procedido, na segunda-feira, a uma alteração da qualificação jurídica dos crimes.

. A Culturgest, em Lisboa, inaugura a exposição “Lendo resolve-se: Álvaro Lapa e a Literatura”, com curadoria de Óscar Faria, que parte dos “Cadernos de Escritores” do artista, que morreu em 2006, para mostrar as ligações literárias do seu trabalho.

Considerado pela Culturgest um dos mais relevantes projetos da arte portuguesa no século XX, Lapa homenageou, ao longo de três décadas, escritores como Homero, Fernando Pessoa, Kafka, Burroughs e Beckett.

Patente até 19 de abril, a entrada na exposição tem um custo de três euros, sendo grátis aos domingos.

. A seleção portuguesa de andebol estreia-se na ronda principal do Euro2020, ao defrontar a Suécia, vice-campeã europeia e anfitriã do Grupo II da segunda fase do torneio, que vai decorrer em Malmö.

Portugal, tal como os suecos, entram em desvantagem na fase decisiva da prova, uma vez que perderam os jogos com a Noruega (34-28) e a Eslovénia (21-19), respetivamente, as outras equipas qualificadas dos respetivos grupos da fase preliminar, que transportam os resultados entre si.

Após 14 anos de ausência, Portugal está a disputar pela sexta vez a fase final do Europeu, no qual tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, iniciando hoje a participação na ronda principal na Malmö Arena, em jogo com início às 20:30 (19:30 em Lisboa).

. Ana Avoila deixa a coordenação da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública (FNSFP), após 16 anos na liderança, passando testemunho a Sebastião Santana, no XII congresso da estrutura sindical, que termina hoje, em Braga.

Sebastião Santana, atualmente dirigente do Sindicato da Função Pública do Sul e Regiões Autónomas, é o candidato à coordenação que vai ser votado no congresso.

Ana Avoila deixa o sindicalismo aos 66 anos de idade, após 34 anos de dedicação exclusiva, 16 dos quais na liderança da federação.

A sindicalista é também coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, mas não se sabe ainda se será Sebastião Santana a ocupar esse lugar.

. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, termina uma visita de cinco dias a Moçambique, onde assistiu à tomada de posse do seu homólogo moçambicano, Filipe Nyusi.

Na visita, Marcelo Rebelo de Sousa foi à cidade da Beira onde assistiu aos trabalhos de recuperação do território após o ciclone Idai, que assolou em março de 2019 a região.

Hoje, o chefe de Estado português termina a visita com um encontro com a equipa da Cooperação Técnico-Militar e um almoço com figuras da comunidade local da capital moçambicana.