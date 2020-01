Produtor alentejano de vinhos Ervideira cresce e factura mais de 2,5 milhões de euros em 2019

O produtor alentejano de vinhos Ervideira fechou o ano passado com uma faturação superior a 2,5 milhões de euros, o que representa um crescimento de 12% face a 2018, revelou hoje a empresa.

“A Ervideira superou as expectativas com os números apurados no final de 2019. No conjunto do ano, a Ervideira faturou mais de 2,5 milhões de euros, o que equivale a um crescimento de 12% face ao período homólogo”, anunciou a empresa vitivinícola.

O produtor, cuja adega está situada perto da localidade de Vendinha, no concelho de Évora, junto à estrada de ligação a Reguengos de Monsaraz, indicou que produziu 600 mil garrafas de vinho na região do Alentejo, no ano passado.

Desta produção, “apenas 25%” foi exportada, para um total de 18 países, o que traduz uma “quebra de percentagem” nas vendas para esses mercados externos, que se deveu ao “crescimento das vendas” no “mercado nacional e no enoturismo”.

Por isso, realçou a empresa, não houve “quebras de vendas em quantidade valor” no estrangeiro, mas “apenas em percentagem”.

A Ervideira atribui os resultados que alcançou em 2019 “à consolidação do posicionamento junto dos vinhos topo de gama”, justificando que “mais de 50% da faturação” passa pelos vinhos da gama Conde D’Ervideira, na qual estão englobados “os icónicos Invisível e Vinho da Água”.

O outro motivo que explica o aumento da faturação, segundo o produtor, foi o “notável comportamento das ‘Ervideira Wine Shop’, as quais “tiveram um crescimento acima dos 20%, com a faturação a ultrapassar a barreira dos 600 mil euros”.

O diretor executivo da empresa, Duarte Leal da Costa, sublinhou a estratégia que a Ervideira tem seguido de apostar no enoturismo, que é cada vez mais procurado pelos turistas que visitam a região.

“A solidez da nossa oferta e o crescimento sustentado que temos verificado permite-nos assegurar que o ano de 2020 será um ano de viragem”, destacou.

Segundo Leal da Costa, este ano marca “não só a entrada da 5.ª geração na empresa, mas também a aquisição da totalidade do capital social ao resto da família, num processo que envolveu um investimento de dois milhões de euros”.

A Ervideira passa, agora, a uma estrutura de capital social com três sócios, encabeçada por Duarte Leal da Costa e os seus dois filhos (a 5.ª geração), mantendo-se a totalidade apenas num ramo da família, indicou.

A renovação da página de Internet da empresa, com a criação do clube de fãs online e da plataforma de e-commerce, foi outro dos passos importantes no ano passado, segundo o diretor executivo.

Para o futuro, a empresa quer “continuar a incutir um ritmo elevado no que diz respeito à inovação e à comercialização dos vinhos”, sobretudo os de gama elevada, e vai “apostar num reforço ao nível dos recursos humanos” e na “expansão dos espaços de enoturismo em pontos turísticos do país”, revelou Duarte leal da Costa.

A Ervideira é uma das empresas vitivinícolas seculares em Portugal, produzindo vinho desde 1880. Atualmente, possui um total de 160 hectares de vinha, distribuídos pelas sub-regiões da Vidigueira e Reguengos de Monsaraz.