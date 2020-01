Pressão para aumentos na Função Pública

“Costa pressionado a aumentos na Função Pública” é a manchete de hoje do Correio da Manhã, que fala da pressão do PS e da UGT para actualização de salário superior a 0,3% e dá conta do voto contra de Rui Rio ao Orçamento de Estado. A imagem principal é para o caso dos ataques à Academia de Alcochete.

Mais de mil condutores arriscam ficar sem carta, diz a notícia grande do Jornal de Notícias. Triplicaram de um ano para o outro o número dos que perderam todos os pontos da carta de condução. São actualmente 1.400. Em consequência, ficam dois anos inibidos de conduzir, têm de fazer formação e repetir exame. Na imagem, Pedro Sanchez e a viragem do Governo de Espanha à Esquerda.

No Público, o alerta de que 130 mil carros pagaram Imposto Único de Circulação (IUC) a mais. São carros importados e os donos terão de pedir revisões oficiosas para reaver das Finanças o valor cobrado indevidamente. A imagem é do rio Tejo, em Lisboa, e dos pontões, que agora renovados servirão para os táxis fluviais. Chamada neste matutino também para o governo de coligação em Espanha e para o chumbo ao OR de Rio.

O Diário de Notícias, outro alerta: “Choque Irão-EUA ameaça Portugal por causa do preço do petróleo”. O barril de brent já chegou aos 70 dólares, o Orçamento de Estado aponta para um preço médio de 58. A diferença poderá afectar o desempenho da economia. Em grande na edição desta quarta-feira os desafios de Sánchez no novo Governo. Nas chamadas, uma para os táxis fluviais em Lisboa já a partir do Verão, e para os palcos: o Coliseu transforma-se em casa de fados para os oito concertos de Madonna.

Médicos querem ter cursos de defesa pessoal, anuncia o i. Sindicato Independente dos Médicos quer ainda que os doentes sejam proibidos de entrar nos locais onde agrediram profissionais de saúde. E pede lei específica para agressores. Ainda neste jornal, entre outros temas, Barros Correia é o novo director nacional da Polícia de Segurança Pública e António José Teixeira o novo director de informação da RTP.

Os híbridos e os eléctricos vão inundar o mercado este ano, anuncia o Negócios, dando conta de que há 80 novos modelos a caminho, uma das estratégias dos fabricantes para evitarem multas por excederem emissões de CO2. A manchete é que os benefícios para combustíveis fósseis disparam em 2019. O custo com benefícios fiscais ascende a 521 milhões e vai manter-se em 2020, apesar das promessas de descarbonização.

Nos desportivos, n’A Bola, a saída de Raul de Tomas. “Adeus sem glória”, diz o título, referindo a venda por 20 milhões do jogador. No Record a negociação do Sporting por Sporar, que poderá ser o reforço de Inverno do clube de Alvalade. No Jogo, o FC Porto e a comparação feita pelo presidente Pinto da Costa na cerimónia de homenagem da morte do antigo treinador: “Sérgio tem mesmo espírito de Pedroto”.