Portugueses pensam gastar 363€ no regresso às aulas

As despesas nesta altura não se resumem apenas ao material escolar, e em média, os alunos recebem uma semanada de 20€ para gastarem no período de aulas. E porque os gastos médios parecem aumentar à medida que se avança no nível de ensino, 30% dos portugueses revelam manter economias para a educação dos estudantes a seu cargo.

O Observador Regresso às Aulas questionou os portugueses sobre as suas intenções de gastos para este período. Em média, os portugueses com estudantes a seu cargo preveem gastar cerca de 363€ em compras de materiais para o início do novo ano escolar. Cerca de 40% preveem gastar até 250€ e 29% dos inquiridos referem querer gastar entre 250€ e 500€, enquanto que 22% ainda não sabem.

Esta estimativa de gasto médio parece ter uma relação direta com o nível de ensino: no ensino pré-escolar os gastos médios são cerca de 318€; no 1º Ciclo de 312€ e no 2º ciclo rondam os 355€. Aumentam ainda significativamente a partir do 3º ciclo (406€), com as compras do ensino secundário a custar aos portugueses com estudantes a seu cargo uma média de 450€.

Os portugueses inquiridos, com estudantes a seu cargo, que vão obter manuais escolares de forma gratuita, referem que o montante que iriam despender neste material será agora utilizado em despesas familiares correntes (57%) e na aquisição de outro material escolar (47%), ao passo que 11% destinarão essa verba a poupanças e 5% irão reservar este montante para despesas com férias.

A semanada constitui também uma fatia relevante para os agregados familiares, que indicam disponibilizarem, em média, 20€ por semana para os estudantes gastarem no período de aulas. Cerca de metade dos inquiridos (52%) não sabe, no entanto, ao certo o valor que disponibiliza, podendo este variar. Já 21% refere disponibilizar aos alunos entre 11 e 20€ e apenas uma pequena percentagem (1%) refere que esse valor pode atingir os 50€.

Poupança para a educação

Porque regressar às aulas também significa preparar o futuro, no que respeita a poupança, apenas 30% dos portugueses inquiridos revelam manter economias para a educação dos estudantes a seu cargo.

Entre os que não têm poupanças, 13% ponderam vir a ter e 57% não tem e não tencionam ter ou não sabem se o farão.

Numa análise mais detalhada, é possível observar que é entre os habitantes da região centro do país e da Grande Lisboa que se regista maior percentagem de indivíduos que têm ou tencionam ter uma poupança (58% e 55% respetivamente), seguidos pelos residentes na região Sul (39%), Norte (35%) e, por fim, no Grande Porto (33%).