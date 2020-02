Pornografia infantil lidera denuncias de crimes online

Pornografia infantil lidera denúncias de crimes online. É a notícia maior de hoje do JN. A Linha Internet Segura registou 827 processos em 12 meses, escreve o matutino, acrescentando que os pedófilos aproveitam as fotos partilhadas pelas crianças. Nas denúncias há também queixas de discriminação racial. Nas outras notícias de hoje, a de que apenas um terço dos funcionários públicos vai beneficiar do aumento extra de sete euros. O aumento proposto pelo Governo é para salários até 683 euros. A quebra na natalidade e a grande vitória do filme ‘Parasitas’ nos prémios Oscar são outros temas em destaque neste jornal. Na imagem principal, a Câmara do Porto que multa quem não separa o lixo. A actualidade do futebol também tem direito a primeira.

A mesma pornografia faz também a maior de hoje no Público. São duas queixas por dia. No último ano a Linha recebeu 676 denúncias, acrescenta por seu lado este jornal. Sobre os aumentos salariais, o Governo tem margem para ir mais longe, lê-mos numa chamada. A CGTP será liderada por uma mulher ao fim de 50 anos. Na imagem da edição, a visita de Xi Jinping, presidente chinês, a um hospital com doentes com coronavírus. Nas chamadas, ainda, a vitória de ‘Parasitas’.

O filme que surpreendeu este ano nos Oscar é também tema de capa no Diário de Notícias. Quem é o realizador Bong Joon-ho? O jornal responde. O grande assunto da edição é o preço das casas que subiu quatro vezes mais do que o dos salários. A variação média foi de 15% face a 2018, mesmo assim foi uma desaceleração. Mas se olharmos à última década diz o matutino, a diferença para os salários médios dos portugueses “vai-se tornando abismal”. A foto grande é da líder do Sinn Féin na Irlanda Mary Lou McDonald, num artigo sobre a mudança que está a operar. Eutanásia e referendo: o que querem as religiões - outro assunto para ler nesta edição.

Cláudio Ramos troca a SIC e o programa matinal com Cristina Ferreira por um contrato na TVI de 12 mil euros por mês. O apresentador vai ganhar três vezes mais e será a cara do ‘Big Brother, diz a grande do Correio da Manhã. Nos outros temas está o futebol, os Oscar e o aumento de sete euros proposto por António Costa.

O i lança uma questão e dá resposta com a ajuda de dois interlocutores. “Por que razão Joacine e Ventura têm tanto destaque?” Arons de Carvalho responde que as pessoas têm mais interesse pelo que é insólito e inédito. Carlos Abreu Amorim acredita que há um esforço dos dois para criar casos e polémica. O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina olha para o turismo de Lisboa como uma mina de ouro. Nesta edição em destaque igualmente a não divulgação dos rendimentos dos deputados e a morte do ex-ministro Álvaro Barreto. Há também uma chamada para a não aprovação das câmaras de vigilância pedidas por vários municípios.

O Negócios traz na principal a votação do parlamento que garante que os centros históricos já não vão perder a isenção de IMI. Nas outras notícias, a do desconto no IRS que só se vai aplicar a estudantes com menos de 18 anos, a cobertura 5G que é a nova batalha dos operadores com a Anacom. Isabel camarinha, que sucede a Arménio Carlos na CGTP, também está neste jornal, assim como a notícia de Abanca, que compra o Eurobic e vai fechar marca.

Nos desportivos, AS Bola escreve “Sem papas na Língua”, com Luís Filipe Vieira na imagem. O Jogo prefere “Danilo acelera na Taça”; e o Record “Murros na Mesa”, com a fotografia dos presidentes do Benfica e do Sporting a dividir a mancha maior.