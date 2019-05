A ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima afirmou hoje que a possibilidade de “perder a colecção Berardo é gravíssimo”, e defendeu que “todas as soluções são boas” para manter as obras de arte com acesso público, em Portugal.

Contactada pela agência Lusa, a tutelar da pasta da Cultura que acompanhou, em 2005, as negociações do acordo com José Berardo, para a criação do museu no Centro Cultural de Belém (CCB), considera que “o Estado deveria ter comprado logo a colecção”.

“Na altura, havia alguma disponibilidade do comendador Berardo para vender, mas a questão nunca chegou a ser realmente equacionada porque o Estado não tinha condições para isso”, recordou a ex-ministra.

Recordou que tentou propor a José Berardo a doação da colecção para criar o museu, que viria a abrir em 2007, com 836 obras avaliadas em 316 milhões de euros, mas o empresário e coleccionador madeirense recusou.

“Mas teria sido muito bem comprada nessa altura. Eu sei que a leiloeira [Christie´s] estava interessada nela. Por isso fizeram um valor da avaliação muito por baixo, na esperança de a comprarem. A Coleção Berardo vale muito mais do que esse valor. Só as obras mais importantes do conjunto valem os 316 milhões”, garantiu a antiga governante à Lusa.

Professora catedrática e actualmente no Conselho de Administração da Fundação de Serralves, Isabel Pires de Lima lamenta que o Estado não a tenha adquirido, “porque é realmente boa, quer na componente de arte moderna, quer contemporânea, pouco representada em Portugal”.

“Não estamos a falar de uma colecção de arte qualquer. Contempla imensos artistas que não estão representados em Portugal, nem no Museu de Serralves [no Porto], nem no Museu Nacional de Arte Contemporânea [em Lisboa], porque [adquirir] arte contemporânea não foi uma prioridade das políticas públicas” no país, disse.

Para Isabel Pires de Lima não há dúvidas: “Todos os esforços devem ser feitos para manter a colecção em Portugal. É absolutamente vital que isso aconteça”, defendeu, acrescentando que as obras devem valer actualmente duas ou três vezes mais.

“Todas as soluções são boas para manter esta colecção de acesso público, sobretudo se o Estado a puder gerir. Mas o fundamental é que fique em Portugal”, reiterou, escusando-se a avançar de que forma será isso possível, pois “terá de ser avaliado por juristas”.

Recordou que o Estado “já investiu muito dinheiro na colecção, não só para [a manter] acessível ao público, durante mais de uma década, mas também com o espaço que foi retirado ao CCB” para a receber.

Essa retirada de espaço expositivo ao CCB foi, aliás, na opinião de Pires de Lima, “o aspecto mais negativo desta negociação com Berardo”.

“Ambas as partes tiveram de fazer cedências. É sempre assim nas negociações. Essa, eu lamento, porque o CCB ficou sem espaço para as suas próprias exposições. Mas, no balanço geral, houve muitas vantagens para Portugal ficar com esta colecção”, disse.

Com a doação colocada de parte, foram desencadeadas “negociações morosas” entre o Governo e o comendador Berardo.

Recordou ainda a pressão que foi colocada ao Governo da altura, liderado por José Sócrates, pois o coleccionador disse que tinha várias propostas para fazer sair a colecção do país, nomeadamente para França.

Na audição na comissão parlamentar de inquérito à gestão e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), em Lisboa, que decorreu a 10 de maio, o coleccionador e empresário José Berardo disse que “ficaria muito contente se acabassem com esse contrato” de comodato que cede as obras de arte ao Estado Português.

Berardo disse ainda que a colecção exposta no Centro Cultural de Belém não é sua, mas pertence à Associação Colecção Berardo, a mesma que deu um conjunto de títulos como garantia aos três bancos seus credores.

O acordo para cedência das obras - que terminava a 31 de dezembro de 2016 - foi renovado nesse ano, por mais seis anos, passíveis de renovação automática, caso não seja denunciado por nenhuma das partes.

O museu recebeu até hoje cerca de sete milhões de visitantes e está entre os cem mais visitados do mundo, segundo o The Art Newspaper, publicação internacional especializada em arte contemporânea.