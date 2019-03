Paulo Neves acusa governo de não ter estratégia para contrariar a queda das exportações

O deputado Paulo Neves lamentou, na Assembleia da República, que o governo do PS não tenha soluções nem qualquer tipo de Plano para fazer frente à queda das exportações e à diminuição do Investimento.

“Os últimos números são preocupantes. As exportações estão a crescer muito menos que no passado recente. O investimento também. O governo não tem qualquer estratégia para contraria estes dados e tendências”, afirmou Paulo Neves na Comissão Parlamentar de Economia na presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros.

O deputado do PSD-Madeira lembrou que a actual situação de abrandamento económico na Europa, mas também no Mundo em geral, obriga o governo português a reagir.

No entanto, acrescentou que “o governo socialista apenas faz análises, mas ainda não passou à acção urgente necessária para contrariar a tendência de queda nas exportações e no investimento”.

“É essa a obrigação do governo”, rematou.