Orgulho nacional estampado nas capas dos jornais

O apuramento da selecção nacional para a fase final do Euro 2020 é o tema que marca a imprensa nacional, nesta segunda-feira, 18 de Novembro.

Começando pelos desportivos, são títulos como “Sorri Portugal: Estamos no Euro-2020”, d’ A Bola, “Feito!: selecção nacional consegue 11.º apuramento consecutivo para uma grande competição”, d’O Jogo ou “Luxemburgo-Portugal (0-2): Agora venha o caneco: Selecção sofreu mas garantiu presença no Euro’2020”, do Record, que colocam a auto-estima portuguesa em alta.

O Record destaca ainda os 99 golos de Ronaldo, que confessa ao depsortivo: “Não estou a 100 por cento mas sacrifiquei-me com orgulho”.

Nos generalistas, o tom mantém-se.

“Selecção nacional. Há 20 anos a somar apuramentos consecutivos em grandes competições”, é a manchete do Diário de Notícias. “Desde o Euro 2000 que a selecção portuguesa não falha uma fase final de uma grande competição (europeus e mundiais). Com o apuramento para o Europeu de 2020 neste domingo, são já 11 presenças consecutivas nas provas internacionais mais importantes”, destaca o DN.

Por seu turno, o Jornal de Notícias abre com “Campeões com direito a defender o título [Luxemburgo 0-2 Portugal”. Ainda em destaque no JN, “Custo das rendas deixa 20 mil alunos sem professores”. As dificuldades no que toca ao alojamento dos professores faz com que as escolas não consigam preencher os horários. Situação esta que começa a preocupar as autarquias, que pedem apoio ao Governo na disponibilização de imóveis a custos controlados, revela o matutino.

O Público não é excepção e a maior parte da capa é ocupada pela selecção nacional: “Euro 2020: Não foi preciso o recorde de Ronaldo para Portugal se apurar”, realça o periódico.

“Militares portugueses já salvaram 14 mil pessoas no Mediterrâneo” é o outro tema em destaque no Público desta manhã.

“Luxemburgo-Portugal (0-2): 300.ª vitória vale europeu histórico”, titula o Correio da Manhã, cuja manchete é o “Domingo trágico”, com 5 mortso a registar nas estradas portuguesas.

No Jornal i, não há referências futebolísticas, mas a Madeira surge como chamada de capa “PSD quer regulamentar subsídios para viagens”, destaca o i.