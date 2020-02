Novo caso suspeito de coronavírus em Portugal encaminhado para hospital do Porto

Um novo caso suspeito de infeção por coronavírus foi hoje detetado em Portugal, num homem proveniente de Milão que foi encaminhado para o Hospital de São João, no Porto, anunciou a Direção-geral da Saúde (DGS). A DGS refere em comunicado que o doente suspeito de estar infetado com o vírus COVID-19 foi sujeito a avaliação clínica e epidemiológica e encontra-se agora internado naquele hospital universitário no Porto, onde serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O internamento do doente suspeito de infeção com coronavírus no Hospital São João no Porto “é apenas por precaução”, disse à agência Lusa a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhando que a DGS está a “atenta à situação”. “É apenas um caso suspeito, o seu internamento é apenas por precaução”, afirmou Graça Freitas sobre o novo caso suspeito de infeção por coronavírus hoje detetado em Portugal, num homem proveniente de Milão.

“Estamos a acompanhar atentamente a situação em Itália, que está circunscrita a algumas zonas, não ao país inteiro. De qualquer maneira, de facto, internámos uma pessoa para investigação, apenas por precaução”, adiantou Graça Freitas.

Este é o 13.º caso suspeito de infeção com Covid-19 detetado em Portugal. Todos os 12 casos anteriores foram negativos.

Reconhecendo que “muitas pessoas de Portugal estiveram em Itália nos últimos dias, nas últimas semanas, sobretudo nos últimos 14 dias, que são os dias que interessam,“, a diretora-geral da Saúde fez questão de “deixar uma palavra de tranquilidade a estas pessoas, mas dizer-lhes também que estejam atentas”.

“Se estão assintomáticas, [devem] estar atentas ao aparecimento eventual de sintomas, sobretudo se estiveram com doentes em Itália”, disse Graça Freitas.

“Vamos publicar no nosso ‘site’ as áreas afetadas [em Itália] para as pessoas poderem saber quais são os focos onde a doença está presente”, anunciou ainda.

A quem regressou recentemente de Itália, Graça Freitas aconselha “tomar aquelas precauções básicas de higiene das mãos, higiene respiratória, não tossir nem espirrar em direção a outras pessoas ou até mesmo falar, manter algum distanciamento social”, mas também “não frequentar sítios fechados e com muita gente, a não socializar em termos de afetos. Muitos beijos e muitos abraços não serão o mais indicado nesta altura”, disse.

“Pelo menos, nos próximos dias, até nós entendermos bem o que se está a passar em Itália, nomeadamente como é que este foco se instalou, como é que a doença poderá ter iniciado”, sublinhou.

Insistindo para que “as pessoas se mantenham tranquilas”, a diretora-geral da Saúde sublinha que quem eventualmente tenha sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deverá contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24.