Mulher esfaqueada pelo companheiro em Vila Real nos Cuidados Intensivos

Uma mulher de 33 anos encontra-se nos Cuidados Intensivos do hospital de Vila Real depois de ter sido agredida ontem pelo companheiro com uma faca, disseram fontes hospitalares e da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real afirmou à agência Lusa que a ocorrência se registou na sede do distrito, mais concretamente no Bairro da Telheira, freguesia de Parada de Cunhos e acrescentou que o alerta foi dado às 02:25.

“Foi uma agressão doméstica. Aquilo que sabemos é que um homem agrediu com uma arma branca a companheira, uma senhora com 33 anos, que ficou gravemente ferida”, explicou a fonte.

Cerca das 13:45, a mulher encontrava-se nos Cuidados Intensivos hospitalares e em observação”, segundo fonte autorizada do hospital de Vila Real.