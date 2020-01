Portugal chora a morte do piloto português Paulo Gonçalves no Dakar. A imprensa nacional desta segunda-feira, 13 de Janeiro, mostra o impacto que desta tragédia que aconteceu ontem no Dakar.

O Jornal de Notícias (JN) refere que morreu o campeão que não deixava ninguém para trás. Uma queda no Dakar vitimou Paulo Gonçalves. A etapa de hoje foi cancelada em homenagem ao piloto de Esposende.

O Público salienta a última corrida de Paulo Gonçalves, o ‘senhor fair-play do Dakar, enquanto que o Jornal I frisa a tragédia que atingiu o piloto de motas português que caiu em combate no deserto saudita.

O Diário de Notícias deixa um adeus ao piloto português e o Correio da Manhã frisa a queda brutal que matou o campeão.

Noutras matérias que compõem as capas dos jornais nacionais, o DN revela que 2020 pode dar deduções maiores no IRS a 135 mil famílias.

O Correio da Manhã fala em bronca no concurso para emprego no Estado. Há provas no mesmo dia e à mesma hora em locais diferentes. Governo diz que resolve situação hoje.

O I salienta que há mais de três mil imóveis devolutos em Lisboa. Os prédios ao abandono atingem facilmente valores de um milhão ou mais.

O Público destaca o número de cesarianas que aumenta nos hospitais púbicos, mas no privado atingem cerca de 66%.

No JN, autarcas exigem adiamento da descentralização.

As eleições internas do PSD estão também em destaque, com a segunda volta entre Rio e Montenegro.