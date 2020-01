Montepio Crédito volta a ser premiado pela ‘Escolha do Consumidor’

O Montepio Crédito, do Grupo Montepio, foi eleito pelo segundo ano consecutivo marca ‘Escolha dos Profissionais’, na categoria Empresas Financeiras, na 8.ª edição dos prémios ‘Escolha do Consumidor’, atribuídos pela Consumer Choice -- Centro de Avaliação e Satisfação do Consumidor.

Inovação no setor, compromisso de sustentabilidade, confiança na marca e ética profissional dos seus funcionários são alguns dos critérios que contribuíram para a atribuição deste prémio.

A ‘Escolha do Consumidor 2020’, na qual se inclui a ‘Escolha dos Profissionais’ premeia as ‘performances’ realizadas ao longo de 2019, através da identificação das características mais relevantes para os 20 mil consumidores que estiveram envolvidos no processo.

Este é o sistema de avaliação de marcas n.º 1 em Portugal, liderando todos os índices (notoriedade, credibilidade, isenção e transparência e motivação de compra) junto dos consumidores portugueses.

O Montepio Crédito trabalha com mais de 500 profissionais intermediários de crédito e oferece soluções de crédito, leasing financeiro e renting.